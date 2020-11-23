ABD ‘Açık Semalar’dan resmen çekildi...

ABD yönetimi, Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması’ndan dün itibariyle çekildiğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown, Donald Trump yönetiminin 22 Mayıs 2020’de aldığı çekilme kararını hatırlatarak, “Kararın uygulamaya girmesi için gereken 6 aylık zaman diliminin dolmasıyla ABD’nin, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme işlemi, 22 Kasım 2020 itibariyle yürürlüğe girmiştir. ABD, artık anlaşmanın tarafı değildir” ifadesini kullandı.

Başkan Trump, 22 Mayıs’ta yaptığı duyuruda, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceklerini açıklamıştı. Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması’nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen, 1992’de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması’nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

Rusya: Üzgünüz

ABD’nin resmi olarak Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkmasına, Kremlin’den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, “Üzgünüz ve ABD’nin bu anlaşmadan çıkmasının bu anlaşmayı artık cansız yaptığını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, açıklamasında, “Washington son aylarda ikiyüzlü bir şekilde, Rusya’nın tutumunu değiştirmesi durumunda Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkma kararını gözden geçireceklerini dile getiriyordu. Oysa aslında hiçbir şeyi gözden geçirme niyetinde değildi... ABD tarafı, silah kontrolü alanındaki diğer anlaşmalarda olduğu gibi, kasıtlı olarak Açık Semalar Anlaşması’nı bozmayı göze aldı” ifadesine yer verildi. Rus Dışişleri, “Açık Semalar Anlaşması’nda kalan üyelerinden, öncelikle tüm topraklarının gözlemlenmesi olasılığının sağlanması, ikincisi de gözlem uçuş materyallerinin, anlaşmaya taraf olmayan üçüncü ülkelere verilmemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getireceği yönünde sağlam garanti almak için çalışacağız” denildi.