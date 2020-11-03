ABD (Amerika) başkanlık seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Seçimleri kim kazandı, Joe Biden mı, Donald Trump mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi başladı. Milyonlarca kişi oylarını kullanacak ve başkanını seçecek. Joe Biden ile Donald Trump'ın yarıştığı seçimde heyecan had safhaya çıkmış durumda... Tüm dünya sonuçlara kilitlenmiş vaziyette... Türkiye'den de seçim sonuçları heyecanla beklenirken ABD (Amerika) başkanlık seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Seçimleri kim kazandı? soruları peş peşe geliyor.

ABD SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Amerika Bileşik Devletleri Başkanlık seçimleri başladı, halk oylarını kullanıyor. Sonuçların TSİ 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanması bekleniyor.

İLK SANDIKTAN BIDEN ÇIKTI

Kanada sınırındaki kasabada yalnızca 5 seçmen oy kullandı. Oyların tamamını Demokratların adayı Joe Biden kazandı. Böylelikle uzun seçim maratonundaki ilk zafer Biden’ın oldu.

İKİNCİ SANDIKTA TRUMP ÖNDE

Eyallette seçim sonuçları belli olan ikinci nokta ise Millsfield oldu. Gece yarısı oylaması geleneğinin 60. yılını kutlayan kasabaya Trump damga vurdu. Sandıktan çıkan 21 oydan 16’sını Trump, 5’ini ise Biden aldı.