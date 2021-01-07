MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD basını, Kongre'deki olayları 'bozguncuların işgali' olarak gördü
ABONE OL
07.01.2021 - 02:06 | | AA

ABD basını, Kongre'deki olayları 'bozguncuların işgali' olarak gördü

ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Başkan Donald Trump taraftarı bazı grupların, polis barikatını aşıp Kongre binasına girdiği olaylar, ABD basını tarafından "bozguncuların işgali" olarak görüldü.

ABD basını, Kongre'deki olayları 'bozguncuların işgali' olarak gördü

 

Ülkenin yüksek tirajlı gazeteleri, internet edisyonlarında olayları canlı aktarırken, eylemcileri "bozguncu çetesi" anlamına gelen "mob" sözcüğüyle adlandıran başlıklar kullandı.

Washington Post gazetesi, olayları, "Trump taraftarı çete Capitol (Kongre) binasını kuşattı" başlığıyla duyurdu.

Gazete haberinde, "Başkan Trump'ın yüzlerce destekçisi, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi, Seçici Kurul oylarına itiraz eden Cumhuriyetçi temsilcilerin tartışmalarını böldü. Senatoda Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell, meslektaşlarına 'Joe Biden'ın zaferinin onanması ve seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabalara son verilmesine yönelik' çağrısını yaparken kargaşa koptu." ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika: ABD'de ortalık savaş alanına döndü! Kongre'yi bastılar, silahlar çekildi...

"Çete, ABD başkentini işgal etti"

New York Times gazetesinin internet edisyonunda, "Trump'ın öfkeli konuşmasıyla galeyana gelen çete, Capitol'ü kuşattı" başlığı yer aldı.

Gazete, haberinde, "Çetenin binayı işgal etmesinin ardından Senatoda Seçici Kurul oylarının sayılması yarıda kaldı. (Başkan Yardımcısı) Pence ve kanun koyucular tahliye edildiler." ifadeleriyle okurlarına aktardı.

CNN televizyonu, olayları, internet sitesinde büyük puntolarla, "Çete, ABD başkentini işgal etti." başlığıyla duyurdu.

Haberde, göstericilerin Temsilciler Meclisi salonuna kadar girdikleri, olaylar nedeniyle meclisin her iki kanadındaki Cumhuriyetçiler'in Seçici Kurul oylarına yaptıkları itirazların yarıda kaldığı vurgulandı.

Trump'tan flaş açıklama: Eve gitmelisinizABD'de çıkan olayların ardından Trump destekçilerine evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.Trump'ın açıklamaları şöyle:Lütfen eve gidin, sizi seviyoruz çok özelsiniz. Barışçıl bir şekilde evlerinize dönün.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi! ABD'de darbe mi oldu? ABD darbe girişimi: Amerika'da neler oluyor?

Son dakika haberi! ABD'de darbe mi oldu? ABD darbe girişimi: Amerika'da neler oluyor?

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Mike Pence kimdir? Mike Pence kaç yaşında, görevi nedir? Mike Pence biyografisi

Mike Pence kimdir? Mike Pence kaç yaşında, görevi nedir? Mike Pence biyografisi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet