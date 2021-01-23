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23.01.2021 - 00:16 | | AA

ABD Başkanı Biden'dan 2 Kovid-19 kararnamesi

ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen düşük gelir grubundaki kişiler ile federal çalışanlara yönelik 2 yeni kararnameye imza attı.

ABD Başkanı Biden'dan 2 Kovid-19 kararnamesi

 

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, Kovid-19 salgınına ve ekonomiye yönelik başkanlık kararnamelerine imza atmaya devam ediyor. 

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınının ülkedeki tüm kesimleri ciddi şekilde negatif etkilediğini anlatan Biden, "Zor şartlarda olan Amerikalılar için şimdi harekete geçmeliyiz, kararlı ve güçlü adımlar atmalıyız." mesajı verdi. 

Ülkedeki ekonomik krizin derinleştiğini ve Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının da giderek yükseldiğini vurgulayan Biden, "Amerika'nın büyük bölümü zor durumda, virüs yayılıyor, aileler açlık çekiyor, insanlar evlerinden çıkarılma tehlikesi yaşıyor ve işten çıkarılmalar yeniden artıyor. Hemen harekete geçmeliyiz." değerlendirmesini yaptı. 

Biden, 2 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin birçok kesimden olduğu kadar iş dünyasından da destek aldığını ve gerekli adımları atmaları durumunda Amerikan ekonomisinin hem kısa hem de uzun vadede daha güçlü olacağını sözlerine ekledi. 

Konuşmasının ardından Biden, kameraların önünde iki başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnamelerden biri, düşük gelir grubundaki ailelerin daha hızlı Kovid-19 ekonomik destek yardımlarını almalarını ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına gıda yardımlarının artırılmasını sağlarken, diğeri ise federal çalışanların minimum saatlik ücretinin 15 dolara yükseltilmesini öngörüyor. 

ABD Başkanı Biden, görevdeki ilk 3 gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atarak, önceki Başkan Donald Trump dönemine ait birçok adımı tersine çevirmişti.

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