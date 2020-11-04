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04.11.2020 - 01:54 |

ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka'dan çağrı: Ayrılmayın

Gelen son dakika haberine göre; ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi için nefesler tutulmuş durumda. Biden ile nefes kesen bir yarış içerisinde olan Trump'ın kızı Ivanka Trump'tan oldukça dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka'dan çağrı: Ayrılmayın

 

2020 Başkanlık Seçimi'nde Biden ile kıyasıya bir mücade veren ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrı bulundu Gerilimin her saniye tırmandığı Amerika'da seçim sonuçlarının kısa sürede belli olamayacağı belirtiliyor. Buna neden olarak da posta ile gönderilen oyların çokluğu gösteriliyor.

'AYRILMAYIN'

ABD seçim nedeniyle diken üzerinde. Seçim sonuçlarının açıklanmasının uzun sürebileceği, bu durumun da bir takım gerilimlere neden olabileceği tahmin edilirken ABD Başkanı Trump'ın kızı sosyal medya hesabından 'Ayrılmayın, size ihtiyacımız var' paylaşımı yaptı.

Beyaz Saray'ın önü karıştıCNN TÜRK ekranlarına ABD'nin başkenti Washington'dan bağlanan Razi Canikligil, Beyaz Saray'ın önündeki gösterilerle ilgili olarak polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı aktarıp kalabalığın giderek arttığını ifade etti.
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