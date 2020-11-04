ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka'dan çağrı: Ayrılmayın

2020 Başkanlık Seçimi'nde Biden ile kıyasıya bir mücade veren ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrı bulundu Gerilimin her saniye tırmandığı Amerika'da seçim sonuçlarının kısa sürede belli olamayacağı belirtiliyor. Buna neden olarak da posta ile gönderilen oyların çokluğu gösteriliyor.

'AYRILMAYIN'

ABD seçim nedeniyle diken üzerinde. Seçim sonuçlarının açıklanmasının uzun sürebileceği, bu durumun da bir takım gerilimlere neden olabileceği tahmin edilirken ABD Başkanı Trump'ın kızı sosyal medya hesabından 'Ayrılmayın, size ihtiyacımız var' paylaşımı yaptı.