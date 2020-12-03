MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD, Çin Komünist Partisi üyeleri ve ailelerine yeni vize kısıtlaması getirdi
ABONE OL
03.12.2020 - 15:21 | | AA

ABD, Çin Komünist Partisi üyeleri ve ailelerine yeni vize kısıtlaması getirdi

Yayınlanan yeni kuralların 270 milyona yakın Çinliyi etkilemesi bekleniyor. Yeni vizeler en fazla bir ay olacak ve tek girişle sınırlandırılacak.

ABD, Çin Komünist Partisi üyeleri ve ailelerine yeni vize kısıtlaması getirdi

ABD'nin Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyeleri ve ailelerinin ülkeye ziyaretlerini kısıtlayan yeni giriş kuralları yayınladığı bildirildi.

New York Times'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye seyahat eden ÇKP üyeleri ve ailelerine yeni kurallar getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, ÇKP üyeleri ve aileleri için seyahat vizelerinin sınırlandırılması kararı alındığı, bu kapsamda, söz konusu kişiler için seyahat vizelerinin geçerlilik süresinin en fazla 1 ay olacağı ve tek girişle sınırlandırılacağı belirtildi.

Vize kısıtlamasının 270 milyona yakın Çinliyi etkilemesi bekleniyor.

Çin vatandaşları gibi ÇKP üyeleri de 10 yıla kadar ABD ziyaretçi vizesi alabiliyordu.

Çin'den ABD'nin vize kısıtlamasına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD'nin ÇKP üyeleri ve yakınlarını hedef alan vize kısıtlamasına tepki gösterdi.

Hua, ABD'nin söz konusu adımına ilişkin Çin'e yönelik siyasi baskının tırmandırılması ve ABD'deki aşırıcı Çin karşıtı güçler tarafından oluşturulan ideolojik önyargı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Down sendromlu Osman, Covid-19'u yendiBursa'da down sendromlu Osman Nuri Gültekin (25), yakalandığı Covid-19?u kurallara uyarak, ailesinin de desteğiyle yendi. Anne Selma Gültekin, "Verilen yemeği odasına kapıdan aldı, yemeğini yine kapıdan bıraktı. Bizi bile odasına kabul etmedi. Bize virüsün bulaşmaması, Osman'ın dikkat etmesinden dolayı" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Almanları dolandıran, yüklü miktarda para ve altınla yakalanan suç örgütünün varlıklarına el koyuldu

Almanları dolandıran, yüklü miktarda para ve altınla yakalanan suç örgütünün varlıklarına el koyuldu

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

Son dakika: Kahramanmaraş'ta operasyon! Polisi şehit eden zanlı böyle yakalandı...

Son dakika: Kahramanmaraş'ta operasyon! Polisi şehit eden zanlı böyle yakalandı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet