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24.11.2020 - 10:24 | | AA

ABD, Filipinler'e füze ve bomba transferi yapacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD'nin Filipinler'e füze ve bomba transferi yapacağını duyurdu.

ABD, Filipinler'e füze ve bomba transferi yapacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Filipinler'in başkenti Manila'ya yaptığı ziyaret esnasında, Filipinler'e çeşitli silahlar göndereceklerini belirtti.

Filipinler'in terörle ve toprak anlaşmazlıklarıyla mücadele ettiğini anımsatan O'Brien, "Başkan Donald Trump, Güneydoğu Asya'da DEAŞ ile mücadelede Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin yanındadır. Bu silah transferi de kritik müttefikliğimize yönelik güçlü bağlılığımızın bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

O'Brien, Filipinler'in Güney Çin Denizindeki egemenliğini korumasını desteklediklerini belirterek, "Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait hava araçlarına ya da gemilere yönelik herhangi bir silahlı saldırı, bizim ortak savunma sorumluluklarımızı yerine getirmemizi gerektirir." uyarısında bulundu.

Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.
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