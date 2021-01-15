MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD için korkutan mutasyon uyarısı
ABONE OL
15.01.2021 - 23:32 | | AA

ABD için korkutan mutasyon uyarısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ilk kez ortaya çıkan yeni bir türünün marta kadar ülkeyi etkisi altına alabileceği uyarısında bulundu.

ABD için korkutan mutasyon uyarısı

CDC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi Kovid-19 önlemlerinin artırılmaması durumunda virüsün daha bulaşıcı türünün ülkede hızla artabileceği belirtildi.

Açıklamada, "B.1.1.7" olarak adlandırılan yeni Kovid-19 türünün 12 eyaletteki 76 kişide tespit edildiği, ancak gerçek rakamın daha fazla olabileceği aktarılarak, bu durumun vaka ve ölü sayısının çok yüksek seyrettiği ülkede ciddi tehdit oluşturduğunun altı çizildi.

Virüsün yeni türünün çok daha bulaşıcı olduğu hatırlatılan açılamada, sağlık hizmeti sağlayıcılarının gelecek haftalarda daha büyük artışlar için hazırlıklı olması tavsiyesinde bulunuldu.

CDC'nin ülkedeki mevcut salgın durumu üzerinden yaptığı modellemeye göre, yüzde 50 daha bulaşıcı olduğu hesaba katıldığında yeni türün mart itibarıyla ABD'de görülecek enfeksiyonların en baskın kaynağı haline geleceği bildirildi.

Öte yandan New York Times'a konuşan CDC Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Yardımcısı Dr. Jay Butler, Kovid-19'un yeni türünden derin endişe duyduklarını belirterek, "İnsanları, salgının bitmediği ve mücadeleyi bırakmamaları konusunda uyarıp alarma geçirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 verilerini derleyen "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de vaka sayısı 24 milyona, can kaybı da 400 bine yaklaştı.

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Eşimi ve çocuğumu öldürdüm' dedi ortalık karıştı!

'Eşimi ve çocuğumu öldürdüm' dedi ortalık karıştı!

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Dehşet! Yakınları sinir krizi geçirdi

Dehşet! Yakınları sinir krizi geçirdi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet