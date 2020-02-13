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13.02.2020 - 07:00 |

ABD ile Esad çatıştı

İdlib’de rejimin saldırısının ardından Türkiye’nin yanında olduğunu vurgulayan ABD, dün Fırat’ın doğusunda rejim askerleri ile çatıştı.

ABD ile Esad çatıştı
NAMIK DURUKAN- SEYFETTİN ERSÖZ

ABD askerleri, Haseke bölgesinde kendilerini durduran rejim güçleriyle yaşadıkları gerilimde bir rejim unsurunu öldürdü. Bunun üzerine Rus askeri polisi bölgeye geldi. ABD-Rusya askerleri arasında yapılan görüşmeyle, ABD askerleri hasar gören araçlarıyla birlikte köyden ayrıldı. Olayın ardından Haseke’deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD’ye ait iki savaş uçağının, rejim güçlerinin 2 mevzisine saldırı düzenlediği ileri sürüldü. ABD güçleri, 18 Ocak’tan bu yana Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu beş kez kesmişti.

Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktıADANA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı telefon direği ve bir evin duvarı yıkıldı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
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