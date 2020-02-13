ABD ile Esad çatıştı

ABD askerleri, Haseke bölgesinde kendilerini durduran rejim güçleriyle yaşadıkları gerilimde bir rejim unsurunu öldürdü. Bunun üzerine Rus askeri polisi bölgeye geldi. ABD-Rusya askerleri arasında yapılan görüşmeyle, ABD askerleri hasar gören araçlarıyla birlikte köyden ayrıldı. Olayın ardından Haseke’deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD’ye ait iki savaş uçağının, rejim güçlerinin 2 mevzisine saldırı düzenlediği ileri sürüldü. ABD güçleri, 18 Ocak’tan bu yana Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu beş kez kesmişti.