ABD Kadirov ve ailesini yaptırım listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, Kadirov'un yaptırım listesine alındığını duyurarak, yaptırımın nedeninin Kadirov'un "insan hakları ihlallerinde yer alması" olduğunu vurguladı.

"Dışişleri Bakanlığı, Kadirov'un 10 yıla kadar dayanan aralarında işkence ve yargısız infazların da bulunduğu insan hakları ihlallerinde bulunduğuna dair büyük miktarda güvenli istihbarata sahip." ifadesini kullanan Pompeo, bugünkü kararla Kadirov'un eşi Medni Kadirova ile kızları Aishat ve Karina Kadirova'nın da yaptırım listesine eklendiğini bildirdi.