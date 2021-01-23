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23.01.2021 - 00:35 | | AA

ABD Kongresinden, İstihbarat Direktörü'ne "Kaşıkçı cinayeti" çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne gelen Avril Haines'ten "Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan kapsamlı bir rapor üzerindeki gizliliğin kaldırılmasını" talep etti.

ABD Kongresinden, İstihbarat Direktörü'ne "Kaşıkçı cinayeti" çağrısı

 

Schiff, Senatonun onayını alarak Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görevine başlayan Haines'den Kaşıkcı cinayetine ilişkin hazırlanan detaylı bir rapor üzerindeki gizliliği kaldırmasını talep eden bir mektup gönderdi. 

Mektubun ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Schiff, Kaşıkçı cinayetini, "insan haklarına bir saldırı" olarak niteledi. 

Schiff, "Trump yönetimi, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetindeki suçluluk derecesine ilişkin raporu 1 yıldır kamuoyuyla paylaşmayı reddediyor. Haines'ten bu rapor üzerindeki gizliliği kaldırmasını talep ettim. Yapılanların hesabı sorulmalı ve adalet yerini bulmalı." ifadelerini kullandı. 

HAİNES, ONAY OTURUMUNDA, "RAPORUN GİZLİLİĞİNİ KALDIRMA SÖZÜ" VERMİŞTİ 

Haines, 19 Ocak'ta Senatoda katıldığı onay oturumunda, görevinin onaylanması durumunda Kaşıkçı cinayetine ilişkin söz konusu raporu kamuoyuna açacağına dair söz vermişti. 

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsoluğunda cinayete kurban gitmişti. 

ABD istihbaratı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayetin arkasında olduğuna dair raporlar yayımlamış ancak Suudi Arabistan yönetimi, bu suçlamaları reddetmişti.

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