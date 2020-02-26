MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD, Lübnan merkezli bazı kişi ve kuruluşları 'terör örgütü' listesine aldı
ABONE OL
26.02.2020 - 20:42 | | AA

ABD, Lübnan merkezli bazı kişi ve kuruluşları 'terör örgütü' listesine aldı

ABD yönetimi, Lübnan merkezli "Martyrs Foundation" ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşları "küresel terör örgütleri" listesine aldığını açıkladı.

ABD, Lübnan merkezli bazı kişi ve kuruluşları 'terör örgütü' listesine aldı

 

Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2007'de Hizbullah da dahil birçok militan gruba mali destek verdiği gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirilen "Martyrs Foundation" ile bağlantılı olarak yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu çerçevede Lübnan merkezli 3 kuruluş ve 12 kişinin "küresel terör örgütü" listesine alındığı kaydedildi.

Listeye alınan kuruluş ve kişiler arasında, bünyesinde yakıt, ilaç, turizm ve konfeksiyon gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri barındıran Lübnan merkezli Atlas Holding ve bu holdingin yöneticisi Kasım Muhammed Ali Bazzi de bulunuyor.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de konuya dair yaptığı açıklamada, "Hizbullah, Lübnan halkının sağlığı ve ekonomisi için temel ihtiyaç olan ilaç ve petrol gibi ürünlerin satışından kar sağlıyor. Donald Trump yönetimi Lübnan halkının yanında duruyor." ifadesini kullandı.

Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber