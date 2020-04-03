Konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapan ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly, "USS Theodore Roosevelt uÃ§ak gemisinin kaptanÄ± Brett Crozier, UÃ§ak Gemisi Taarruz Grubu KomutanÄ± Oramiral Stuart Baker tarafÄ±ndan gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Modly, Crozier'in yerine geÃ§ici olarak Albay Dan Keeler'in geminin kaptanlÄ±ÄŸÄ±na getirildiÄŸini ve Theodore Roosevelt uÃ§ak gemisinin eski kaptanÄ± TuÄŸamiral Carlos Sardiello'nun, geminin kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralmasÄ± iÃ§in Guam'a gÃ¶nderildiÄŸini belirtti. Modly, ayrÄ±ca kaptanÄ±n gÃ¶nderdiÄŸi mektubun iÃ§eriÄŸindeki bilgilerin ellerindeki bilgilerle Ã¶rtÃ¼ÅŸmediÄŸini iddia etti.

Mektubun ayrÄ±ca komuta kademesinin dÄ±ÅŸÄ±ndaki birÃ§ok kiÅŸiye de gÃ¶nderildiÄŸini fade eden Modly ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

"Gemide Ã§ok karmaÅŸÄ±k ve gÃ¼venli iletiÅŸim kanallarÄ± olmasÄ±na raÄŸmen mektup gÃ¼venli olmayan, tasnif dÄ±ÅŸÄ± bir e-mail ile yollanmÄ±ÅŸ. Sadece komuta zincirindeki kiÅŸilere deÄŸil, aynÄ± zamanda baÅŸka birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶nderilmiÅŸ. Daha kÃ¶tÃ¼sÃ¼ ise asker ve asker ailelerinde, kaptan bunu yaptÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± Donanma destek veriyormuÅŸ gibi bir algÄ± oluÅŸtu. Halbuki durum bu deÄŸil. KomutanlÄ±k, kutsal bir gÃ¼vene dayanÄ±yor ve bu gÃ¼ven sÃ¼rekli olarak kazanÄ±lmasÄ± gereken bir ÅŸeydir."

Kendisinin ve Donanma OperasyonlarÄ± komutanlarÄ±nÄ±n uÃ§ak gemileri ile iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±n her an aÃ§Ä±k olduÄŸuna iÅŸaret eden Modly, kaptanÄ±n mektubunun askerler ve aileleri arasÄ±nda bir tÃ¼r kaygÄ±ya neden olduÄŸunu ifade etti. Modly, kaptanÄ±n mektubu yollarken bu kaygÄ±larla nasÄ±l baÅŸ edeceÄŸini planlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

Modly gemide ÅŸu anda 114 askerin koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak hiÃ§birinin hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kaydetti.

Theordore Roosevelt uÃ§ak gemisi, Pasifik'teki Guam AdasÄ±'nda liman ziyaretindeyken personelin bir kÄ±smÄ±nda koronavirÃ¼s tespit edilmesi Ã¼zerine karantinaya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Gemideki vakalarÄ±n artmasÄ± Ã¼zerine kaptan Crozier, ABD DonanmasÄ±na mektup yollayarak, tÃ¼m personelin karaya Ã§Ä±karÄ±lÄ±p karantinaya alÄ±nmasÄ± iÃ§in yardÄ±m talebinde bulunmuÅŸtu.

TartÄ±ÅŸma yaratan 4 sayfalÄ±k mektubunda Kaptan Crozier, gemide bulunan 5 bin civarÄ±ndaki askerin 14 gÃ¼nlÃ¼k karantina ve sosyal mesafe kurallarÄ±nÄ± uygulamasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Crozier, tÃ¼m askerlerin karada karantinaya alÄ±nmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.

ABD savaÅŸ gemilerinin gÃ¶revdeyken personelini karaya Ã§Ä±karmasÄ±nÄ±n askeri kurallara aykÄ±rÄ± olduÄŸu ve daha Ã¶nce bÃ¶yle bir talebin Amerikan ordusunda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

ABD DonanmasÄ± Genel Sekreter Vekili, konuyla ilgili CNN televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mektuptan bugÃ¼n haberdar olduklarÄ±nÄ± ve DonanmanÄ±n gemideki tÃ¼m personelin karaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na izin verebileceÄŸini ancak Guam AdasÄ±'nda yeterince yatak bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.