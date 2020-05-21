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21.05.2020 - 00:13 | | AA

ABD Rusya'ya 200 solunum cihazı bağışlayacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'ya, corona virüs (covid-19) ile mücadele için 200 solunum cihazı bağışlayacaklarını açıkladı.

ABD Rusya'ya 200 solunum cihazı bağışlayacak

 

Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yaptığı tıbbi yardımlara ilişkin Twitter'den yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin, salgınla mücadelede bağış ve yardım konusunda "global lider" olduğunu belirten Pompeo, 60 ülkeye 15 bin solunum cihazı göndermeyi planladıklarını duyurdu.

Rusya'ya da destek verdiklerini kaydeden Pompeo, "ABD, Rusya halkına Amerikan yapımı 200 solunum cihazı bağışlayacak." ifadesini kullandı.

Rusya da geçen ay "AN-124" tipi askeri kargo uçağı ile ABD'ye tıbbi malzeme göndermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın gönderilen desteği "şükranla" kabul ettiğini belirtmiş ancak ABD tarafı malzemelerin bağış olmadığını ve yapılan anlaşma kapsamında satın alındığını açıklamıştı.

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