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30.10.2020 - 10:50 | | AA

ABD Savunma Bakanı Esper İsrail'de!

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü.

ABD Savunma Bakanı Esper İsrail'de!

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Bahreyn ve Ürdün ziyaretlerinden sonra İsrail'e geçti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Esper'in Tel Aviv'de Netanyahu tarafından kabul edildiği ve ikilinin, bölgedeki güvenlik endişelerini ele alıp iki ülkenin menfaatleri için iş birliği konusundaki bağlılıklarını yineledikleri ifade edildi.

Açıklamada, "Esper, ABD'nin İsrail'in askeri üstünlüğünü sağlama konusundaki bağlılığını yineledi. İki lider ikili güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı." denildi.

Bakan Esper ile Başbakan Netanyahu'nun İsrail ile Arap ülkeleri arasında devam eden normalleşme sürecini de ele aldığı kaydedildi.

Pentagon'un açıklamasında, Esper'in Gantz ile de Tel Aviv'de bir araya geldiği ve iki ülke arasındaki savunma iş birliğini ele aldıkları belirtildi.

 

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