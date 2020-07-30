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30.07.2020 - 01:39 | | AA

ABD Temsilciler Meclisi için yeni karar! Maske takmak zorunlu...

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yeni tip corona virüs nedeniyle Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oturumlara katılan vekillerin maske takmasının zorunlu olacağını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi için yeni karar! Maske takmak zorunlu...

Amerikan basınındaki haberlere göre Pelosi, bugün Temsilciler Meclisinin Demokrat vekilleri ile yaptığı telekonferansta, Kovid-19'a yönelik yeni adımlar hakkında bilgi verdi.

Pelosi, artık Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oturumlara katılacak tüm vekillerin maske takmasının zorunlu olacağını kaydetti.

Demokrat Pelosi'nin bu adımının, ABD Temsilciler Meclisinde Teksas eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Louie Gohmert'in Beyaz Saray'da yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Temsilciler Meclisindeki komite oturumlarında hali hazırda maske takma zorunluluğu uygulanıyordu ancak Genel Kurul salonunda böyle bir zorunluluk getirilmemişti.

 

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