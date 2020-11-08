ABD terör listesinden çıkardı

ABD Federal Kayıt Bürosu tarafından yayımlanan bir notta, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Türkistan İslami Hareketi’nin terör örgütü olarak görülmesi gerektiği yolunda yönetimin 2004 yılında aldığı kararı iptal ettiğini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı ise, ABD’nin “büyük bir hayal kırıklığı ile karşıladığını” ifade ettiği kararına kesinlikle karşı çıktığını açıkladı. Çin, kararın terörle mücadelede uluslararası işbirliğine zarar vereceğini bildirdi.