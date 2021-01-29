ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Avrupa Komisyonu Kabine Şefi Seibert ile görüştü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Sullivan ile Seibert arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bay Sullivan, Joe Biden yönetiminin transatlantik ittifakının tamir edilmesine ve yeniden canlandırılmasına olan bağlılığını dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Sullivan ile Seibert'in, ABD ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin seyrini ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yakın işbirliğini de görüştüğü kaydedilen açıklamada, "İkili, Çin ve Türkiye dahil ortak kaygı konularında beraber çalışma hususunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.