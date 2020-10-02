ABD Yüksek Mahkemesi seremonisine katılan 6 kişi koronavirüse yakalandı

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yaşamını yitirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de, Beyaz Saraydaki Gül Bahçesinde Amy Coney Barrett'i ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı aday gösterdi. Söz konusu adaylığın açıklandığı seremoniye katılan 6 kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

KORONAVİRÜSE YAKALANDIKLARINI AÇIKLADILAR

İlk olarak Utah eyaleti Senatörü Mike Lee, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ardından, Notre Dame Üniversitesi Başkanı John Jenkins, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Diğer kişilerin henüz kimlikleri açıklanmazken; ABD medyası, seremonide ziyaretçilerin maske takmadıklarını vurguladı.