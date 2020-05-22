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22.05.2020 - 02:15 | | AA

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenler için ülkede 3 gün boyunca bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

 

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Amerikalılar için önümüzdeki üç gün boyunca tüm federal binalar ve ulusal anıtlardaki bayraklar yarıya inecek." ifadesini kullandı.

Donald Trump, ayrıca ABD ordusunda görev almış kişiler anısına da pazartesi günü bayrakların yarıda olacağını belirtti.

Kovid-19 salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda olan ABD'de bugüne kadar 1 milyon 600 bin vakaya rastlanırken, 96 binden fazla kişi de yaşamını yitirdi.

15 mahallede giriş ve çıkışlar kapatıldıAntalya'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.
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