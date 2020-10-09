Michigan BaÅŸsavcÄ±sÄ± Dana Nessel, 3 KasÄ±m'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri Ã¶ncesinde Demokrat Partili Vali Whitmer'Ä± kaÃ§Ä±rarak ses getirecek bir eylem yapmayÄ± planlayan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± gruplarla baÄŸlantÄ±lÄ± 6 kiÅŸinin Ã¶nceki gece buluÅŸtuklarÄ± eve dÃ¼zenlenen baskÄ±nla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

Bu sabah mahkeme karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerin Ã¶mÃ¼r boyu hapis istemiyle tutuklu yargÄ±lanmasÄ±na karar verildi.Â

ABD Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu (FBI), elektronik takip ve grubun iÃ§ine sÄ±zan ajanlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturmada, ÅŸÃ¼phelilerin aÄŸustos ve eylÃ¼l aylarÄ±nda eylemi planlamak amacÄ±yla toplantÄ±lar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.Â

Grubun toplantÄ±larda patlayÄ±cÄ± satÄ±n almak Ã¼zere para topladÄ±ÄŸÄ± ve bazÄ± taktik malzemeleri deÄŸiÅŸ tokuÅŸ ettiÄŸi belirlendi.Â

FBI, soruÅŸturma raporunda, ÅŸÃ¼pheliler Adam Fox, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris ve Brandon Caserta ve Barry Croft'un Whitmer'Ä±n tatillerinde kullandÄ±ÄŸÄ± konutun yakÄ±nÄ±ndaki otoyol kÃ¶prÃ¼sÃ¼ne yerleÅŸtirecekleri zaman ayarlÄ± bombalarÄ± patlatmayÄ±, bÃ¶ylece polisin dikkatini baÅŸka bir noktaya Ã§ektikten sonra Vali'yi kaÃ§Ä±rmayÄ± planladÄ±klarÄ± belirtildi.Â

ÅžÃ¼phelilerin eylem iÃ§in saldÄ±rÄ± silahlarÄ±, ÅŸok tabancasÄ± ve kurÅŸun geÃ§irmez yelek gibi malzemeleri temin ettiÄŸi kaydedilen raporda, ÅŸahÄ±slarÄ±n kendi aralarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± toplantÄ±larda eylemin gerekÃ§esi olarak, "Whitmer'Ä±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼n kontrolsÃ¼z hale geldiÄŸini, denge denetiminin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, buna bir son verilmesi gerektiÄŸini" ileri sÃ¼rdÃ¼kleri ifade edildi.Â

7 KÄ°ÅžÄ°YE "Ä°Ã‡ SAVAÅž Ã‡IKARMAYA TEÅžEBBÃœS ETMEK" SUÃ‡LAMASIÂ

Ã–te yandan, sÃ¶z konusu 6 kiÅŸiyle baÄŸlantÄ±lÄ±, kendilerine "Wolverine Watchmen" adÄ±nÄ± veren bir gruptan 7 kiÅŸi hakkÄ±nda ayrÄ± bir suÃ§lamayla dava aÃ§Ä±ldÄ±.Â

Whitmer'Ä± kaÃ§Ä±rma eylemini planlayanlarla birlikte eÄŸitimler yapan 7 ÅŸÃ¼pheli, "eyalette iÃ§ savaÅŸ Ã§Ä±karmak amacÄ±yla terÃ¶r eylemleri planlamakla" suÃ§landÄ±.Â

SavcÄ±lÄ±k, ÅŸÃ¼pheliler Paul Bellar, Shawn Fix, Eric Molitor, Michael Null, William Null, Pete Musico ve Joseph Morrison'Ä±n, "terÃ¶r ve ÅŸiddet eylemleriyle hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± bir kalkÄ±ÅŸma baÅŸlatarak siyasi bir iÃ§ savaÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ±" ileri sÃ¼rdÃ¼.Â

Eyalet Meclisine silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeyi planladÄ±klarÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼pheliler, 20 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanacak.Â

VALÄ° WHÄ°TMER, TRUMP'I "NEFRET GRUPLARINI CESARETLENDÄ°RMEKLE" SUÃ‡LADI

Â Vali Whitmer, suÃ§lamalarla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n beyazlarÄ±n Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± gruplarÄ± kÄ±namamasÄ±nÄ±n, onlara sempatisini ifade etmesinin bu tip gruplarÄ± cesaretlendirdiÄŸini savundu.Â

Trump'Ä±n Demokrat Parti baÅŸkan adayÄ± Joe Biden ile televizyon tartÄ±ÅŸmasÄ±nda "Proud Boys" (Gururlu Ã‡ocuklar) adlÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± gruba "Geri Ã§ekilin, beklemede kalÄ±n" mesajÄ± verdiÄŸini hatÄ±rlatan Whitmer, "Nefret gruplarÄ± BaÅŸkan'Ä±n sÃ¶zlerini bir tepki deÄŸil, bir seferberlik, eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ± olarak duyuyor." ifadesini kullandÄ±.Â

Whitmer ile Trump, eyalette yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler nedeniyle tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Demokrat Vali'nin karantina tedbirlerine karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen protestolara destek veren Trump, kiÅŸisel Twitter hesabÄ±nda "Michigan'Ä± Ã–zgÃ¼rleÅŸtir" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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