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25.10.2020 - 17:52 | | AA

ABD'de 66 bin kişiye daha koronavirüs teşhisi kondu!

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 589 artarak 230 bin 86'ya yükseldi.

ABD'de 66 bin kişiye daha koronavirüs teşhisi kondu!

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 66 bin 696 artışla 8 milyon 831 bin 446'ya ulaştı.

Salgın dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 589 artarak 230 bin 86'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 742 bini, yapılan test sayısı da 132 milyonu geçti.

Teksas en çok vaka görülen eyaletler sıralamasında 909 bin 749 vakayla listenin başında bulunurken, bu eyaleti 904 bin 755 vakayla Kaliforniya ve 776 bin 251 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısına göre ise New York 33 bin 556 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 866 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 381 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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