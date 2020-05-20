20.05.2020 - 11:26 | | DHA
ABD’de baraj çöktü
Michigan eyaletindeki Wixom Gölü’ndeki barajın yıkılmasıyla 50 otoyol ulaşıma kapandı, bölgede yaşayanlar tahliye ediliyor.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Wixom Gölü’ne kıyısı bulunan Edenville kasabasındaki baraj, şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü.
Barajın çökmesiyle oluşan akıntı, sele dönüştü. Yaklaşık 50 otoyolun trafiğe kapandığı sel baskınında, göle kıyısı olan Edenville kasabası ve güneyinde yer alan Sanford kasabasının tahliye edilmesinin planlandığı açıklandı.
Michigan Valisi Gretchen Whitmer, eyaletin tüm birimlerinin söz konusu sel baskınlarıyla mücadele için hazır olduğunu ve Edenville’den tahliye edilecek vatandaşların barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanacağını ifade etti.
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