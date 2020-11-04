ABD'de başkanlık seçimi! Üç eyalette durum bıçak sırtı

Amerikalılar, 46’ıncı başkanını seçmek için sandığa gidiyor. Ülkedeki tarihi Başkanlık seçiminde oy sayımı sürüyor. Birçok eyalette oy verme işlemi sona ererken, ABD medyası, Ohio, Florida ve Texas’ta, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden arasındaki kıyasıya mücadelesine dikkat çekti.

BIÇAK SIRTI EYALETLER

ABD medyası, son açıklanan verilere göre Florida’da ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 51 ile yarışı önde götürdüğünü duyurdu. Teksas eyaletinde ise mücadele tüm hızıyla sürüyor. ABD medyasına göre Trump, 3 milyon 818 bin 977 oy alırken, Biden 3 milyon 817 bin 658 oy aldı. Son olarak Ohio’da Joe Biden’ın yüzde 51,4 oy oranıyla önde olduğu belirtildi.