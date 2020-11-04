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04.11.2020 - 05:33 | | DHA

ABD'de başkanlık seçimi! Üç eyalette durum bıçak sırtı

Gelen son dakika haberine göre; ABD'de tarihi Başkanlık seçiminde oy sayımı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasında üç eyalette yaşanan mücadele ise dikkat çekti.

ABD'de başkanlık seçimi! Üç eyalette durum bıçak sırtı

 

Amerikalılar, 46’ıncı başkanını seçmek için sandığa gidiyor. Ülkedeki tarihi Başkanlık seçiminde oy sayımı sürüyor. Birçok eyalette oy verme işlemi sona ererken, ABD medyası, Ohio, Florida ve Texas’ta, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden arasındaki kıyasıya mücadelesine dikkat çekti.

BIÇAK SIRTI EYALETLER

ABD medyası, son açıklanan verilere göre Florida’da ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 51 ile yarışı önde götürdüğünü duyurdu. Teksas eyaletinde ise mücadele tüm hızıyla sürüyor. ABD medyasına göre Trump, 3 milyon 818 bin 977 oy alırken, Biden 3 milyon 817 bin 658 oy aldı. Son olarak Ohio’da Joe Biden’ın yüzde 51,4 oy oranıyla önde olduğu belirtildi.

ABD'de Florida eyaletini Trump kazandıABD’de başkanlık seçimlerinde Doğu Yakası’nda birçok eyalette oy verme işlemi tamamlandı. Florida eyaletinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Dmeokrat aday Joe Biden'ı geçti.
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