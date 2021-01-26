MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de bilanço gittikçe ağırlaşıyor
ABONE OL
26.01.2021 - 18:12 | | AA

ABD'de bilanço gittikçe ağırlaşıyor

Gelen son dakika haberine göre; ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1897 artarak 431 bin 408'e yükseldi.

ABD'de bilanço gittikçe ağırlaşıyor

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 158 bin 347 artışla 25 milyon 863 bin 646'ya çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1897 artarak 431 bin 408'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 620 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 301 milyon 119 bini geçti.

EN FAZLA VAKA CALİFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 199 bin ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 275 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 658 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 42 bin 605 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 679 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 872 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Ömer Çelik: "Müsaade etmeyeceğiz"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Siyasette 'militan' tartışmalarına değinen Ömer Çelik, "Devlet hayatına ve çarkına çomak sokulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gece 00.00'da aradılar! Türkiye'ye getirildi

Gece 00.00'da aradılar! Türkiye'ye getirildi

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı, son durum nedir? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, güncel rakamlar

26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı, son durum nedir? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, güncel rakamlar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet