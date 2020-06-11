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11.06.2020 - 19:29 | | AA

ABD'de covid-19 vaka sayısı 21 eyalette arttı

Yeni tip corona virüse (covid-19) karşı alınan önlemlerin aşamalı olarak gevşetildiği ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayısında artış yaşandığı belirtiliyor.

ABD'de covid-19 vaka sayısı 21 eyalette arttı

 

Associated Press’in analiz haberine göre, Arizona, Teksas, Kuzey Carolina gibi bazı güney eyaletlerinde son bir haftada virüse yakalananların sayısında yükseliş gözlendi.

Arizona’da evde kal talimatının kaldırıldığı 15 Mayıs'tan önce günlük 400 vaka görülürken, bu rakam son 7 günde günlük 1000'i geçti.

Kuzey Carolina'da hafta sonu vaka sayısı 1370 ile günlük en yüksek rakamı buldu, Teksas'ta ise Kovid-19 nedeniyle hastanelere yatan kişi sayısında son iki haftada yüzde 42 artış oldu.

Uzmanlar, vaka sayısının yükselişinde ilgili eyaletlerdeki Kovid-19 testlerinin artmasının yanı sıra evde kal talimatının kaldırılması ve ekonominin açılmasının da salgının yayılmasında etkili olabileceğine dikkati çekti.

Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için ülke genelinde devam eden protesto gösterilerinin virüsün yayılmasında ne kadar etkili olduğunu henüz bilmediklerini belirten uzmanlar, bunun da ilerleyen günlerde ortaya çıkacağını hatırlattı.

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