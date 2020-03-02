MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de Demokrat Parti'den bir aday adayı daha yarıştan çekildi
ABONE OL
02.03.2020 - 22:48 | | AA

ABD'de Demokrat Parti'den bir aday adayı daha yarıştan çekildi

ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adayı Minnesota Senatörü Amy Klobuchar yarışı bıraktı.

ABD'de Demokrat Parti'den bir aday adayı daha yarıştan çekildi

 

Kasım seçimleri için kritik önemde olan Süper Salı öncesi ABD basınına konuşan kampanya yetkilileri, Klobuchar'ın başkanlık aday adaylığından çekildiğini açıkladı.

Yetkililer, Klobuchar'ın aynı partiden aday adayı olan Joe Biden'ı destekleyeceğini ve bu akşam Biden'ın Dallas'ta yapacağı mitingde kendisine eşlik edeceğini belirtti.

Klobuchar'ın da yarıştan çekilmesinin ardından Demokrat Partide aday adaylarının sayısı 5'e düştü.

Ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart kritik tarih olarak görülüyor

Son olarak dün gece eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg aday adaylığından çekilmişti.

Bu arada Buttigieg'in kampanya yetkilileri de Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Buttigieg'in Biden'ı destekleyeceğini söyledi.

Senatör Bernie Sanders’ın şu an önde götürdüğü adaylık yarışında, Demokratlar açısından "Süper Salı" olarak bilinen 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart kritik tarih olarak görülüyor.

Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump arasında 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da koltuğa oturacak.

İzmir'e şehit ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde, rejimin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak'ın (22) İzmir'deki baba ocağına ateş düştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... Van'da korkutan deprem

Son dakika haberi... Van'da korkutan deprem

SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

Uzmanlardan harekat yorumu

Uzmanlardan harekat yorumu

Sakın merak edip bu sitelere girmeyin!

Sakın merak edip bu sitelere girmeyin!

Sıradaki Haber