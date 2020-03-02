ABD'de Demokrat Parti'den bir aday adayı daha yarıştan çekildi

Kasım seçimleri için kritik önemde olan Süper Salı öncesi ABD basınına konuşan kampanya yetkilileri, Klobuchar'ın başkanlık aday adaylığından çekildiğini açıkladı.

Yetkililer, Klobuchar'ın aynı partiden aday adayı olan Joe Biden'ı destekleyeceğini ve bu akşam Biden'ın Dallas'ta yapacağı mitingde kendisine eşlik edeceğini belirtti.

Klobuchar'ın da yarıştan çekilmesinin ardından Demokrat Partide aday adaylarının sayısı 5'e düştü.

Ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart kritik tarih olarak görülüyor

Son olarak dün gece eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg aday adaylığından çekilmişti.

Bu arada Buttigieg'in kampanya yetkilileri de Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Buttigieg'in Biden'ı destekleyeceğini söyledi.

Senatör Bernie Sanders’ın şu an önde götürdüğü adaylık yarışında, Demokratlar açısından "Süper Salı" olarak bilinen 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart kritik tarih olarak görülüyor.

Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump arasında 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da koltuğa oturacak.