ABD’de Demokratlar, Teksas'taki felakete rağmen tatile giden Senatör Cruz'u istifaya çağırdı.

NBC News’in haberine göre, 17 Şubat’ta sosyal medyada yayımlanan Senatör Cruz’un ailesiyle Cancun şehrine tatile gitmek üzereyken havaalanında bagajlarıyla beklediği ve uçağa bindiği sıradaki görüntüleri, büyük tepki çekti.

Houston Polis Departmanından yapılan açıklamada, Cruz ve beraberindekilerin, 17 Şubat öğleden sonra Houston uluslararası havaalanına geldiği ve kontrollerden geçtiği sırada kendilerine yardımcı olmak için iletişime geçildiği doğrulandı.

Houston Emniyet Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Cruz’un ekibi, bize ulaştı, Senatör'ün havaalanına geleceğini ve yardımcı olup olamayacağımızı sordu. Biz de güvenlik için onları takibe aldık." dedi.