MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de Demokratların adayının açıklanacağı kongreye covid-19 engeli
ABONE OL
02.04.2020 - 20:17 | | AA

ABD'de Demokratların adayının açıklanacağı kongreye covid-19 engeli

ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Demokratların adayının açıklanacağı 13-16 Temmuz'daki kongre, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle ağustos ortasına ertelendi.

ABD'de Demokratların adayının açıklanacağı kongreye covid-19 engeli

 

Demokrat Ulusal Kongre Komitesinin resmi internet sayfasında yer alan duyuruda, "Ülkemizin karşı karşıya kaldığı öngörülemez sağlık krizi nedeniyle 2020 kongremizi 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde yapmaya karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, ABD basınında, bu kararda, Demokrat aday adayları arasında halihazırda yarışı önde götüren Joe Biden'ın katıldığı bir televizyon programında, "Kovid-19 nedeniyle kongre ertelenmeli." değerlendirmesinin etkili olduğu yorumları yapıldı.

Cumhuriyetçi Partinin mevcut Başkan Donald Trump'ı resmi olarak aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde yapılacak.

Trump, 26 Mart'ta Fox News'e yaptığı açıklamada, kongrenin ertelenmesi gibi bir gündemleri olmadığını belirtmişti.

ABD'de birçok eyalette ön seçimler, salgın nedeniyle ertelenmişti.

Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Yurt dışında hayatını kaybeden Türklerin sayısı 124'e çıktıVideo konferans yoluyla NATO'da corona virüs toplantısı sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip corona virüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 124'e ulaştığını açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM yayınladı: 2020 KPSS başvuru ve sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

KPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM yayınladı: 2020 KPSS başvuru ve sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

Son dakika haberi: 'Türkiye Gerçekleri' FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Son dakika haberi: 'Türkiye Gerçekleri' FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Sıradaki Haber