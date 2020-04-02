ABD'de Demokratların adayının açıklanacağı kongreye covid-19 engeli

Demokrat Ulusal Kongre Komitesinin resmi internet sayfasında yer alan duyuruda, "Ülkemizin karşı karşıya kaldığı öngörülemez sağlık krizi nedeniyle 2020 kongremizi 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde yapmaya karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, ABD basınında, bu kararda, Demokrat aday adayları arasında halihazırda yarışı önde götüren Joe Biden'ın katıldığı bir televizyon programında, "Kovid-19 nedeniyle kongre ertelenmeli." değerlendirmesinin etkili olduğu yorumları yapıldı.

Cumhuriyetçi Partinin mevcut Başkan Donald Trump'ı resmi olarak aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde yapılacak.

Trump, 26 Mart'ta Fox News'e yaptığı açıklamada, kongrenin ertelenmesi gibi bir gündemleri olmadığını belirtmişti.

ABD'de birçok eyalette ön seçimler, salgın nedeniyle ertelenmişti.

Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.