ABD’de en kaotik seçim!

Tüm dünya için büyük önem yaşıyan başkanlık seçimleri için gün sayan ABD’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle milyonlarca kişinin postayla oy kullanması ve bu kullanılan oyların sayım sürecindeki farklılıklar ile seçim sonuçlarının 3 Kasım gecesi netleşmeme ihtimali gibi nedenlerden dolayı ülkeyi yakın tarihinin en “kaotik” seçim süreci bekliyor. ABD’de Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı, tüm hızıyla devam ediyor. Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Politics’e göre, ulusal çaptaki anketlerde, Biden, Trump’ın yaklaşık 7,5 puan önünde görünüyor. Seçimin kaderini belirleyecek kritik eyaletlerin tamamında da Biden’ın yarışı önde götürdüğü ancak Trump’ın arayı yavaş yavaş kapadığı gözlemleniyor. Biden ile Trump arasında kritik eyaletlerin başında gelen Florida’da 2,1, Pensilvanya’da 4,9, Michigan’da 7,8, Wisconsin’de 7,6, Kuzey Carolina’da 1,8, Arizona’da ise 3,2 puan fark bulunuyor. Bununla birlikte anketlerin bu eyaletlerde 2016 seçimlerinde yanıldığını da söylemek gerekiyor.

Her eyalette farklı

ABD’de esasen uzun zamandır var olan “posta yoluyla oy kullanma” yönteminin, salgın nedeniyle genişletilmesinin, bu oyların seçim sonuçlarının şekillenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor. Posta yoluyla oy kullanma sürecinde, bazı eyaletlerin 3 Kasım gününe kadar oy sayım sürecine başlayamaması ve bazı eyaletlerin seçim gününden sonra da gelen onaylı oyları kabul edecek olması ise hem yeni tartışmaları doğurarak hem de seçim sonuçlarının gecikmesi ihtimalini beraberinde getirerek süreci daha da kaotik hale sokuyor.

Eyaletlerde postayla oy talep etme ve oy pusulalarının adreslere gönderilmesi işlemleri, şu anda tüm eyaletlerde sona ermiş durumda. Postayla gönderilen oy pusulalarının üzerine vurulan posta damgası için son gün 3 Kasım olsa da hangi tarihe kadar gelen oyların kabul edileceği ya da oyların resmi sayım sürecine ne zaman başlanacağı konusunda her eyaletin farklı uygulaması bulunuyor. Seçimin kaderini belirleyecek kritik eyaletlerden Florida’da 3 Kasım’dan sonra seçim merkezlerine ulaşan ve posta yoluyla kullanılan oylar, kabul edilmeyecek. Bir diğer kritik eyalet Pensilvanya’da ise ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Kasım’a kadar seçim merkezlerine ulaşan oyların kabul edilmesine hükmetti. Postayla ulaşan oyların sayımına, seçim gününden önce başlanamayacak olan eyalette, sonuçların büyük ihtimalle gecikmesi bekleniyor. Seçim sonuçlarının kafa kafaya çıkması durumunda, Florida’nın 29, Pensilvanya’nın ise 20 Seçiciler Kurulu Delegesi, muhtemelen seçimlerin kaderini belirleyecek. Diğer kritik eyaletlerden Wisconsin ve Arizona’da, 3 Kasım’dan sonra ulaşan oy pusulaları kabul edilmezken; Kuzey Carolina 6 Kasım’a, Michigan’da ise 17 Kasım’a kadar ulaşan oy pusulaları geçerli sayacak.

Beyaz Saray’a giden yol, ‘270 delegeden’ geçiyor

ABD’de başkanlık seçimlerinde en fazla oyu alan aday değil en fazla delegeyi kazanan aday, başkanlık koltuğuna oturuyor. “Delegeler Kurulu” (Electoral College) adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor. 2016’daki son seçimleri kazanan Trump 304 delegeye ulaşmış ancak rakibi Hillary Clinton, Trump’tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almıştı.

Adaylardan Ortabatı turu

ABD’de başkanlık seçimine 2 gün kala Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump ve Demokrat Başkan Adayı Joe Biden’ın mitingleri devam ediyor. 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri için gün sayan ABD’de ikinci dönemini garantilemek için yarışan Başkan Trump ve eski Başkan Yardımcısı Biden, özellikle kritik eyaletlerde saha çalışmalarına devam ediyor. Trump ve Biden son olarak Kovid-19 salgını nedeniyle vakalarının hızla yeniden arttığı ortabatıdaki eyaletlerde destekçileriyle buluştu.

‘Pes etti’ suçlaması!

Wisconsin’de seçmene seslenen Trump, “Eyaletinizi açmalısınız ve bunu hızla yapmalısınız” dedi. Cuma günü önceki durağı Michigan’da ise Trump ABD sağlık sistemini eleştirmiş ve “Biri koronavirüsten ölünce doktorlarımız daha fazla para kazanıyor” demişti. Minnesota eyaletindeyse Joe Biden, Trump’ı virüse karşı mücadelede ‘pes etmekle’ suçladı.

Biden Trump’ın virüse yakalananları tedavi eden sağlık personeline “saldırmaması” gerektiğini söyledi. Biden, “Donald Trump’ın aksine biz bu virüse boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Ünlü müzeden seçim öngörüsü!

Berlin’de bulunan ünlü Madame Tussauds balmumu müzesi, Donald Trump heykelini bir çöp bidonunda binadan çıkardı ve bu müzenin 3 Kasım seçimlerine yönelik beklentilerini yansıtıyor. Reuters’a göre müze, ABD Başkanı Trump’ın balmumu heykelini “Yalan haber” ve “Kovuldun” yazılı tabelalarla çevirdi ve yanına bir “Amerika’yı Yeniden Büyük Yap” (Make America Great Again) şapkası yerleştirdi. Müzenin sergisi Ronald Reagan’ın aralarında bulunduğu eski ABD başkanlarını da içeriyor.