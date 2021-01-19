MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de havalimanında bagaj kavgası: 2 yaralı
ABONE OL
19.01.2021 - 18:35 | | DHA

ABD'de havalimanında bagaj kavgası: 2 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde havalimanına gelen 3 yolcu ile Spirit Havayolları çalışanları arasında bagaj tartışması yaşandı. Tartışmanı arbedeye dönmesi sonucu 2 havayolu çalışanı yaralandı.

ABD'de havalimanında bagaj kavgası: 2 yaralı

 

Olay, ABDnin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde meydana geldi.

Atlanta kentine sefer yapmak üzere hazırlanan yolcu uçağına binmek için havalimanına gelen 3 yolcu, Spirit Havayolları şirketi çalışanlarının yolculardan kabin bagajlarının havayolunun bagaj boyutu gereksinimlerini karşıladığını doğrulamalarını istedi.

Uyarıya öfkelenen yolcular ile şirket çalışanları arasnda tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

İKİ HAVAYOLU PERSONELİ YARALANDI 

Havayolunda uçak sırasını bekleyen bir yolcu tarafından kayda alınan görüntüde, yolcular havayolu şirketi çalışanlarına yumruklarla saldırdığı görüldü. Spirit Havayollarından yapılan açıklamada, yolcuların çalışanlara saldırdıkları ve 2 çalışanın yaralandığı ifade edildi. Öte yandan, havalimanı polisinin yolcuları gözaltına aldığı ve yolcuların başka bir havayolu şirketiyle uçuş yapma yasağının getirildiğini açıkladı.

Pozantı-Ankara otoyolunda feci kazaPozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

Burun ameliyatı olan genç kızın ölümünde korkunç iddia!

Burun ameliyatı olan genç kızın ölümünde korkunç iddia!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet