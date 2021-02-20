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20.02.2021 - 21:53 | | DHA

ABD'de koronada en yetkili kişi: Trump oldukça şanslıydı

ABD'de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse (Covid-19) yakalanması ve iyileşmesi konusunda oldukça şanslı olduğunu söyledi. Fauci, "Ciddi bir duruma düşebilirdi. Bence oldukça şanslıydı" dedi.

ABD'de koronada en yetkili kişi: Trump oldukça şanslıydı

ABD'nin pandemiyle mücadelede önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması ve iyileşmesi konusunda oldukça şanslı olduğunu açıkladı.

Fauci, Trump'ın kilosuna ve yaşına dikkat çekti ve bu virüsün Trump için ölümcül olabileceğini ifade ederek, "Ciddi bir duruma düşebilirdi. Bence oldukça şanslıydı" dedi.

Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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