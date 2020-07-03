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03.07.2020 - 17:04 | | DHA, AA

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131 bin 503’e ulaştı

ABD’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 131 bin 503’e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 873 bin 681 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 191 bin 838’inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 514 bin 340 aktif vaka bulunuyor.

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131 bin 503’e ulaştı

 

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 661 artarak 131 bin 504'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 107 artarak 2 milyon 837 bin 726'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 661 artarak 131 bin 504'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 502 bin 424 vakayla Brezilya, 667 bin 883 vakayla Rusya ve 632 bin 998 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 419 bin 640 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 166 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 248 bine yakın vakayla Kaliforniya ve 183 binden fazla vakayla New Jersey'in önüne geçen Teksas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 35 milyon 540 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 191 bini geçti.

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