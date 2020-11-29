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29.11.2020 - 18:10 | | AA

ABDde koronavirüsten ölenlerin sayısı 272 bin 269'a yükseldi

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 272 bin 269'a yükseldi.

ABDde koronavirüsten ölenlerin sayısı 272 bin 269'a yükseldi

 

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 272 bin 269 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 13 milyon 612 bin 116 kişiye ulaştı.

Ülkede, 8 milyon 42 bin 463 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 297 bin 384 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

 

İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı.Haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın sona ermesiyle İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen havanın da güzel olması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oldu.
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