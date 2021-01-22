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22.01.2021 - 18:02 | | DHA

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 bin 318’e yükseldi

 ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 420 bin 318’e yükseldi. Ülkede vaka sayısı 25 milyon 198 bin 489 kişiye ulaştı.

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 bin 318’e yükseldi

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 420 bin 318 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 25 milyon 198 bin 489 kişiye ulaştı.

Ülkede, 15 milyon 102 bin 50 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 676 bin 121 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi. 

Araca malzeme yüklerken ölümden böyle döndü!Beyoğlu'nda, şirket aracına malzeme yükleyen Ahmet Karagöz, bir kamyonetin açık olan bagaj kapağına çarpmasıyla yaşanan kazada ölümden döndü. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazayı ucuz atlattığını söyleyen Karagöz Biraz daha yol kenarında olsaydım, beni de biçecekti dedi.
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