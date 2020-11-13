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13.11.2020 - 18:14 | | AA

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 248 bin 638'e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1180 artarak 248 bin 638’e yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 248 bin 638'e çıktı

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 163 bin 972 artışla 10 milyon 880 bin 526'ya çıktı. 

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1180 artarak 248 bin 638’e ulaştığı ülkede, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 729 bini, toplam test sayısı ise 163 milyonu geçti. 

Ülkede en çok vaka 1 milyon 65 bin 432 ile Teksas eyaletinde görülürken bu eyaleti 1 milyon 7 bin 56 vakayla Kaliforniya ve 863 bin 619 vakayla Florida takip ediyor. 

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 926 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor. 

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 737 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 783 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

 

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