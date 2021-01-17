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17.01.2021 - 18:03 | | AA

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 405 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 398 artarak 405 bin 266'ya yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 405 bini geçti

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 203 bin 941 artışla 24 milyon 308 bin 366 oldu. 

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 398 artarak 405 bin 266'ya ulaştı. 

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 344 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 283 milyon 755 bini geçti. 

EN FAZLA VAKA CALİFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA 

ABD'de California eyaleti 2 milyon 962 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 121 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 560 binden fazla vakayla Florida izliyor. 

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 800 ölümle New York ilk sırada yer alıyor. 

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 560 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 456 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

 

Binlerce göçmen Meksika'ya yürüyorABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden’ın mevcut göçmen politikalarını değiştireceğini açıklamasının ardından ABD'ye gitmek üzere Guatemala sınırını geçen binlerce Honduraslı göçmen Meksika'ya ilerliyor.
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