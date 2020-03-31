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31.03.2020 - 04:02 | | AA

ABD'de maÄŸazalar yüz binlerce çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± ücretsiz izine çÄ±karÄ±yor

ABDâ€™de her gÃ¼n daha fazla yayÄ±lan yeni tip corona virÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle bir sÃ¼redir kapÄ±larÄ±nÄ± kapatan bÃ¼yÃ¼k perakende maÄŸazalarÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± Ã¼cretsiz izine Ã§Ä±karacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

ABD'de maÄŸazalar yüz binlerce çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± ücretsiz izine çÄ±karÄ±yor

Ãœlkenin Ã¶nde gelen maÄŸazalar zinciri Macyâ€™s, Kohlâ€™s ve Gap Inc, yÃ¼zbinleri bulan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik devam eden Ã¼cret Ã¶demelerini bu hafta keseceklerini duyurdu.

Macyâ€™s, 18 Martâ€™tan bu yana 600â€™den fazla maÄŸazasÄ±nÄ±n geÃ§ici olarak kapalÄ± olduÄŸunu ve bu nedenle satÄ±ÅŸlarda bÃ¼yÃ¼k kayÄ±p yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, 125 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunu bu hafta Ã¼cretsiz izne ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Wisconsin merkezli perakende satÄ±ÅŸ maÄŸazasÄ± olan Kohlâ€™s da 120 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 85 binine Ã¼cretsiz izin vereceÄŸini aÃ§Ä±klayarak, maÄŸazalarÄ±nÄ±n faaliyetlerini asgari dÃ¼zeye indireceÄŸini bildirdi.

Giyim maÄŸazasÄ± Gap'in sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sandy Goldberg, maÄŸazalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan 129 bin iÅŸÃ§inin 80 binin bu hafta Ã¼cretsiz izne Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ãœcretsiz izne ayrÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n saÄŸlÄ±k sigortalarÄ±nÄ±n devam edeceÄŸi ifade edildi.

SÃ¶z konusu ÅŸirketler salgÄ±ndan dolayÄ± geÃ§ici kapanma kararÄ± alÄ±rken, iki haftalÄ±k bir takvime bakarak Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na Ã¶deme yapmaya devam edeceklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœlkede haftalardÄ±r etkisini sÃ¼rdÃ¼ren salgÄ±ndan dolayÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde daha fazla firmanÄ±n Ã¶deme sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekerek Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± Ã¼cretsiz izne Ã§Ä±karmasÄ± bekleniyor.

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