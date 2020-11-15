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15.11.2020 - 05:26 | | AA

ABD'de tansiyon yükseldi! Trump'a destek gösterisi sonrası...

ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisinin ardından akşam saatlerinde Washington sokaklarında zıt görüşlü gruplar arasında arbede yaşandı.

ABD'de tansiyon yükseldi! Trump'a destek gösterisi sonrası...

3 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı belirtilen gösteriler sonrasında sokaklar karıştı.

Trump destekçisi bazı gruplarla Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya geldi.

Gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda ufak çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü. Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Başkent polisi olaylara hızlıca müdahale ederek grupları ayırırken en az 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gündüz bölümünde Trump destekçileri, Washington'da "Milyon MAGA (Make Amerika Great Again-Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım) Yürüyüşü” gerçekleştirmişti.

Araç konvoyu içinde göstericilerin bulunduğu Freedom Plaza etrafında turlayan Trump da destekçilerine el sallayarak teşekkür etmişti.

Göstericilerin bir bölümü, burada yapılan konuşmalardan sonra Yüksek Mahkeme'ye doğru yürüyüşe geçmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan kalabalık, üzerlerinde MAGA yazan şapka ve tişörtler, ellerinde bayraklarla Trump lehine sloganlar atmış, adaletli ve bağımsız seçim çağrısında bulunmuştu.

 

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