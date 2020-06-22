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22.06.2020 - 12:18 |

ABD’de tren raydan çıktı... Alev alev yandı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde, kontrplak taşıyan tren raydan çıkarak alev aldı. Trene ait 4 vagon küle döndü.

ABD’de tren raydan çıktı... Alev alev yandı!

ABD’nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinin şehir merkezinde, Union Pacific demiryolu şirketine bağlı, kontrplak taşıyan trenin 4 vagonu raydan çıkarak alev aldı. Yetkililer, olay yerindeki kimyasallar nedeniyle bir “HAZMAT” olayı çağrısında bulundu. Kazada, herhangi bir yaralanma olmazken, trenin raydan çıkmasının nedeni araştırılıyor.

 

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