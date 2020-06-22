ABD’de tren raydan çıktı... Alev alev yandı!

ABD’nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinin şehir merkezinde, Union Pacific demiryolu şirketine bağlı, kontrplak taşıyan trenin 4 vagonu raydan çıkarak alev aldı. Yetkililer, olay yerindeki kimyasallar nedeniyle bir “HAZMAT” olayı çağrısında bulundu. Kazada, herhangi bir yaralanma olmazken, trenin raydan çıkmasının nedeni araştırılıyor.
Sel felaketinde yaşanan dehşet kameraya yansıdıBursa'nın Orhangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Yenisölöz Mahallesi’ni vurdu. Mahalle içini vuran sel; birçok ev ve işyerini su basmasına neden oldu. Vatandaşlar yağmur sonrası cadde ve sokaklarda önlem için seferber oldu.