ABD’de tren raydan çıktı... Alev alev yandı!

ABD’nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinin şehir merkezinde, Union Pacific demiryolu şirketine bağlı, kontrplak taşıyan trenin 4 vagonu raydan çıkarak alev aldı. Yetkililer, olay yerindeki kimyasallar nedeniyle bir “HAZMAT” olayı çağrısında bulundu. Kazada, herhangi bir yaralanma olmazken, trenin raydan çıkmasının nedeni araştırılıyor.