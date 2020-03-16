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16.03.2020 - 22:22 | | AA

ABD'de yeni tip corona virüs kaynaklı ölü sayısı 71'e yükseldi

ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısı 4 bin 138'e, ölü sayısı ise 71'e yükseldi.

ABD'de yeni tip corona virüs kaynaklı ölü sayısı 71'e yükseldi

Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkedeki 50 eyaletin 49'unda görüldüğü rapor edilen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, pazartesi günü itibarıyla 71'e, vaka sayısı ise 4 bin 138'e yükseldi.

Söz konusu ölümlerin 42'si virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, bunu 6 ölümle Kaliforniya ve yine 6 ölümle New York takip ediyor.

New York, "ABD'de en fazla vaka olan eyalet"

Teyid edilen vaka sayısı bakımından New York eyaleti, ABD'de salgının çıkış yeri olan Washington eyaletini geçmiş bulunuyor.

New York eyaleti, 954 virüse yakalanmış hasta sayısıyla ülkeden en fazla vakanın bulunduğu eyalet olarak öne çıkarken, onu 769 ile Washington, 473 ile de Kaliforniya izliyor.

Rusya corona virüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattıRusya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasaklandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi.
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