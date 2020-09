ABD'deki üniversiteden başkan adayı Biden'a yalanlama

Washington Times'ın haberine göre Joe Biden geçen yıl aday adayı olarak seçim kampanyalarını yürüttüğü sırada yaptığı bir konuşmada, akademik kariyerine Delaware Eyalet Üniversitesi'nde (DSU) başladığını ileri sürmüştü.

DSU Haber Dairesi Başkanı Carlos Holmes, "Eski Başkan Yardımcısı Biden, DSU'da okumadı. Kendisi 2003'teki diploma töreninde açılış konuşması yaptı, 2016'da da fahri doktora derecesiyle ödüllendirildiğinde konuştu" dedi.

Biden söz konusu iddiayı Demokrat Parti adaylığını kazanmak için yarıştığı sırada Güney Karolina'da gerçekleştirilen önseçimler öncesi 26 Ekim 2019 tarihinde dile getirmişti.

Siyahi öğrencilerin eğitim alması için 1866'da kurulan Wilson Lisesi'nde konuşurken akademik kariyerine DSU'da başladığını savunan Biden, "Bu eyalet hakkında olumsuz hiçbir şey duymak istemiyorum. Onlar benim insanlarım" demişti.

Eski Başkan Yardımcısı anılarını kaleme aldığı "Promises to Keep: On Life and Politics" adlı kitabında da geçmişini süsleme çabalarıyla gündeme gelmiş; ailesinde üniversiteye giden ilk kişi olduğu ve akrabalarının kömür madencisi olarak çalıştığı yönünde ortay attığı iddiaların asılsız olduğunu daha sonra kendisi de itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Biden ayrıca, halk hareketlerine katılmaya dair iddialarında görüldüğü üzere sivil haklar aktivizmi konusundaki geçmişini abartmakla da suçlanmıştı. Biden'ın 1987'deki ilk başkanlık yarışında "on binlerce kişiyle birlikte yürüdüğünü" söylemesi, büyük ölçüde önemsenmeyen bir iddia olmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe