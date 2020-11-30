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30.11.2020 - 20:22 | | AA

ABD'den Çin devlet şirketine Venezuela yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin devletine ait Ulusal Elektronik İthalat ve İhracat Şirketinin (CEIEC), Venezuela hükümetine verdiği destekten dolayı yaptırım listesine alındığını bildirdi.

ABD'den Çin devlet şirketine Venezuela yaptırım

 

Dışişlerinden yapılan açıklamada, "ABD, bugün gayrimeşru Maduro rejiminin, Venezuela'da demokrasinin altını oyma çabalarına destek verdiği için CEIEC'e yaptırım uyguluyor. Bu çabalara internet kısıtlaması, rejimin siyasi muhaliflerini dijital olarak izlemek dahildir." denildi. 

Çinli şirketin, Venezuelalı kurumlara yazılım sağlamasının yanında bu kurumları teknik uzmanlık konusunda eğittiğine değinilen açıklamada, "CEIEC, Venezuela'da internet hizmetinin yüzde 70'ini sağlayan ve sıklıkla online bağımsız gazeteleri ve muhalefet mensuplarının yaptıkları konuşmaları bloklayan, devletin telekomünikasyon sağlayıcısı Venezuela Ulusal Telefon Şirketine (CANTV) siber ve teknik uzmanlık sağlıyor." ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada, Çin teknoloji şirketlerinin, insanların internet aktivitelerini izlemek, sansürlemek ve takip etmek için teknik ekipman geliştirme ve ihraç etme konusunda dünyada lider konumda olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır."
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