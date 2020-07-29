ABD'den Çin ile rekabette Kuzey Kutbu hamlesi

Wall Street Journal gazetesinin (WSJ) haberine göre, daha önce yurt dışı misyonlarında çalışmış olan James DeHart, Dışişleri Bakanlığını temsilen, ABD’nin ilk Arktik Bölge Koordinatörü olarak göreve başladı.

DeHart’ın, çalışmaları ile ilgili doğrudan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya rapor vereceği ve Arktik politikası hakkında tavsiyelerde bulunacağı belirtildi.

Haberde, tecrübeli diplomat DeHart'ın, bir demecinde, "Bundan bir iki yıl sonra, sanırım insanlar şu anda bulunduğumuz döneme bakacak ve bunu Kuzey Kutbu'nda bizim için bir dönüm noktası olduğunun farkına varacaklar. Kuzey Kutbu ile kapsamlı ve entegre bir diplomatik strateji ve angajman başlatıyoruz.'' şeklindeki sözlerine yer verildi.

ABD hükümetinin daha önce Norveç ve Afganistan gibi ülkelerde önemli görevlerde bulunmuş Dehart’ı Arktik misyonu için görevlendirmesi, buz kırıcı bir filo edinme planı, Grönland'daki ABD konsolosluğunun yeniden açılması gibi girişimlerin ardından geldi.

Geçen hafta Danimarka'yı ziyaret Pompeo, Başbakan Mette Frederiksen, Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Grönland Dışişleri Bakanı Steen Lynge ve Faroe Adaları Dışişleri Bakanı Jenis av Rana ile Kuzey Kutbu politikası ağırlıklı görüşmelerde bulunmuştu.

Pompeo, geçen yıl Finlandiya'nın evsahipliğindeki Kuzey Kutbu Konseyi toplantısındaki konuşmasında Çin'i bölgedeki faaliyetleri konusunda uyarılar yapmıştı.

Yakın bir zamanda, Çinli bir kamu firmasının Kanada’nın Arktik bölgesinde bir altın madeni satın alması ABD yönetimini alarma geçirmişti.

İklim değişikliğine bağlı olarak kutuplardaki buzulların erimesi, ABD’nin yanı sıra AB, Çin ve Rusya'yı bölgedeki doğal kaynaklar ve ulaşım fırsatlarını gözden geçirmeye yönlendiriyor.