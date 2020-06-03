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03.06.2020 - 17:33 | | DHA

ABD’den Çin’e 'uçuş' hamlesi: Çin’den ABD’ye uçuşlar engellenecek

Son dakika haberi... ABD’de Başkan Donald Trump Yönetiminin, Çin Havayolu şirketlerinin ABD’ye yapacağı uçuşları Haziran ayının ortasından itibaren ‘engelleyeceği’ iddia edildi.

ABD’den Çin’e 'uçuş' hamlesi: Çin’den ABD’ye uçuşlar engellenecek

Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ABD-Çin arasındaki ilişkinlerin zayıflaması ile birlikte, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ‘uçuş’ düellosu yaşanıyor.

Beyaz Saray ve ABD Ulaştırma Bakanlığı’nın, Haziran ayının 16’sından itibaren Çin merkezli havayolu şirketlerinin ABD’ye yapacağı uçuşların engelleyeceği öne sürüldü. Beyaz Saray ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kayalıkların arasında gördü! 2 dev engerek yılanı...MUŞ'un Zovaser Dağı civarına geziye çıkan İshak Adlı, arazideki kayalıklar arasında gördüğü her biri yaklaşık 7 metre uzunluğundaki 2 yılanı cep telefonu ile görüntüledi.
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