ABD'den Esed rejimine İdlib tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Direktörü Sales, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında İdlib'e düzenlediği saldırılar sebebiyle Suriye rejimine tepki gösteren Sales, "Esed rejiminin İdlib'de teröristlerle savaşmak gibi bir niyeti yok. Bölge üzerinde kontrolü yeniden kurmak ve oradaki sivil nüfusu rejimden beklediğimiz acımasızlığa maruz bırakmak peşinde." ifadelerini kullandı.

Sales, ayrıca Rusya ve İran'ın Suriye'de rejime verdiği desteğe de dikkati çekerek, "Aynı şey Esed rejimine sahip çıkan yabancı güçler için de geçerli. Terörle mücadele gibi bir kaygıları yok. Hegemonyayı tekrar inşa etmenin derdindeler." dedi.