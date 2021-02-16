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16.02.2021 - 21:04 | | AA

AB'de Mart-Kasım 2020 döneminde ortalamadan 450 bin fazla ölüm kayıtlara geçti

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2020'nin Mart-Kasım döneminde önceki üç yılın aynı döneminin ortalamasından 450 bin fazla ölüm kayıtlara geçti.

AB'de Mart-Kasım 2020 döneminde ortalamadan 450 bin fazla ölüm kayıtlara geçti

 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk ve ikinci dalgalarının görüldüğü nisan ve kasım aylarında ortalamanın üzerindeki ölüm sayıları en yüksek seviyelerine ulaştı. 

2020'nin Nisan ayında ortalamadan yüzde 25 fazla ölüm gerçekleşirken, bu oran, ikinci dalganın yaşandığı Kasım'da yüzde 40'a yükseldi. Yaz aylarında aynı oran yüzde 2-3 civarında seyrederken Eylül'de yüzde 8, Ekim'de yüzde 17 oldu. 

Kasımdaki en fazla artış yüzde 90 ile Bulgaristan, Polonya ve Slovenya'da görüldü. Bu ülkelerden sonra yüzde 60 ile Belçika, yüzde 50 ile Avusturya geldi. 

Normalden fazla ölüm sayıları Kovid-19 salgınının yaşandığı döneme denk gelse de Eurostat ölüm sebeplerinde ayrım yapılmadığını, bu istatistiklerin tüm ölümleri içerdiğini bildirdi. 

İstatistiklerin salgının ölümcül etkisi hakkında yine de genel bir fikir verdiği, sadece Kovid-19 kaynaklı ölümleri hesaplamanın ülkelerin farklı sınıflandırma ölçütleri nedeniyle doğru bir karşılaştırma imkanı tanımayacağı ifade edildi.

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