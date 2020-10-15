15.10.2020 - 13:01 | | AA
AB'den Rus istihbarat başkanına 'Navalny' yaptırımı!
AB, Rus muhalif Aleksey Navalny'ın Rusya'da kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle yaptırım kararı aldı.
Karar gereği bu ülkeden 6 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulanacak.
Yaptırım uygulanacak kişiler arasında Rus istihbarat teşkilatı başkanı ve iki savunma bakan yardımcısı da bulunuyor.
İstanbul'da boz ayı paniği! Cep telefonu kamerasıyla görüntüledi...Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece’de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin ayının görüntülendiği bölgede yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ayının akıbeti merak konusu oldu.