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15.10.2020 - 13:01 | | AA

AB'den Rus istihbarat başkanına 'Navalny' yaptırımı!

AB, Rus muhalif Aleksey Navalny'ın Rusya'da kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle yaptırım kararı aldı.

AB'den Rus istihbarat başkanına 'Navalny' yaptırımı!

Karar gereği bu ülkeden 6 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulanacak.

Yaptırım uygulanacak kişiler arasında Rus istihbarat teşkilatı başkanı ve iki savunma bakan yardımcısı da bulunuyor.

 

 

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