CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulu'nda da gÃ¼ndeme getirdiÄŸi bÃ¶lgesel DoÄŸu Akdeniz konferansÄ± Ã¶nerisine, Avrupa BirliÄŸi'nden ilk yanÄ±t geldi. AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Charles Michel, "DoÄŸu Akdeniz konusunda BM ile birlikte Ã§ok taraflÄ± bir konferans oluÅŸturulmasÄ±nÄ± teklif ettim. BirÃ§ok aktÃ¶r ÅŸimdiden olumlu cevap verdi ve bunlar modaliteleri, gÃ¼ndemi, takvimi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye hazÄ±r" diye konuÅŸtu.

Michel, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle bu yÄ±l internet Ã¼zerinden yapÄ±lan BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na AB adÄ±na video mesaj ile hitap etti.

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± iliÅŸkiler kÄ±smÄ±nda DoÄŸu Akdeniz'e deÄŸinen Michel, bÃ¶lgedeki gerginlikten endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ±, tek taraflÄ± eylemlerin durmasÄ±nÄ± istediklerini sÃ¶yledi.

Michel, AB Ã¼yeleriyle birlikte gerginliÄŸin giderilmesi ve diyaloÄŸun teÅŸvik edilmesi amacÄ±yla yoÄŸun diplomatik Ã§abalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu Ã§erÃ§evede DoÄŸu Akdeniz konusunda BM ile birlikte Ã§ok taraflÄ± bir konferans oluÅŸturulmasÄ±nÄ± teklif ettim. BirÃ§ok aktÃ¶r ÅŸimdiden olumlu cevap verdi ve bunlar modaliteleri, gÃ¼ndemi, takvimi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye hazÄ±r. Ele alÄ±nmasÄ± gereken baÅŸlÄ±klarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n deniz yetki alanlarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±, gÃ¼venlik, enerji konularÄ± ve gÃ¶Ã§ olduÄŸuna inanÄ±yorum."

"Ä°RAN Ä°LE ANLAÅžMANIN DEVAMI HAYATÄ°"

Michel, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n kÃ¼resel silahsÄ±zlanma ve bÃ¶lgesel gÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemine iÅŸaret ederek, anlaÅŸmanÄ±n devamÄ±nÄ±n bunun iÃ§in hayati olduÄŸunu vurguladÄ±. Michel, BM GÃ¼venlik Konseyinde onaylanan anlaÅŸmanÄ±n ve bu kapsamda Ä°ran'a yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik taahhÃ¼tlerin devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

ABD, Donald Trump'Ä±n yÃ¶netime gelmesinden sonra Barack Obama dÃ¶neminde imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmadan Ã§ekildiÄŸini, Ä°ran'a yaptÄ±rÄ±mlara yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin-Ä°srail meselesinde AB'nin iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me baÄŸlÄ± olduÄŸunu yineleyen Michel, taraflarÄ±n mÃ¼zakere masasÄ±na dÃ¶nmeleri iÃ§in Ã§aba gÃ¶stereceklerini bildirdi.

Michel, Ã‡in konusunda ise bu Ã¼lkenin siyasi ve ekonomik sisteminin temelindeki deÄŸerleri paylaÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ±, Ã‡in'in insan haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermesi gerektiÄŸini belirterek, "Bunlara Uygurlar gibi azÄ±nlÄ±klarÄ±n haklarÄ± veya hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve demokrasiyi garantileyen uluslararasÄ± taahhÃ¼tlerin sorgulandÄ±ÄŸÄ± Hong Kong da dahildir." dedi.

Ã‡in'in AB iÃ§in Ã¶nemli bir ticari ortak olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Michel, "Bu iliÅŸkiyi daha fazla mÃ¼tekabiliyet ve daha adil bir rekabet iÃ§in yeniden dengelemeye kararlÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.

EKONOMÄ°

Michel, Ã¼ye Ã¼lke liderlerinin 2021-2027 AB bÃ¼tÃ§esi ve ekonomik kurtarma programÄ±na 1,8 trilyon avro mali kaynak ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. AB'nin kurallara dayalÄ± uluslararasÄ± ticaret sistemini savunduÄŸuna dikkati Ã§eken Michel, ekonomide korumacÄ± politikalara karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Dijital sektÃ¶rÃ¼n adil biÃ§imde vergilendirilmesi gerektiÄŸini vurgulayan Michel, bu alanda faaliyet gÃ¶steren bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli ÅŸirketlerin Ã¼zerlerine dÃ¼ÅŸen vergiyi Ã¶demelerinin Ã¶nemine iÅŸaret etti. Michel, AB'nin 2050 yÄ±lÄ±na kadar Ã§evre dostu ve iklime zarar vermeyen bir kÄ±ta olmayÄ± hedeflediÄŸini, bu alanda dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me hÄ±z vereceklerini ifade etti.