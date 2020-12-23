AB’den yasak kaldırma tavsiyesi

AB Komisyonu’nun tavsiye kararında, Kovid-19’un mutasyon geçirmiş türünün yayılmasını önlemek amacıyla hızlı ve geçici tedbirlerin alınmasının önemli olduğu, İngiltere ile AB arasında mecburi olmayan seyahatlerin durdurulması gerektiği belirtildi. Buna karşılık mecburi seyahatler ve transit yolcuların geçişlerinin kolaylaştırılması gerektiği belirtilen tavsiye kararında, “Mecburi seyahatlerin sağlanması, arz zincirinin bozulmaması için uçak ve tren seferlerine getirilen yasaklar sonlandırılmalıdır” ifadesi yer aldı.

AB Komisyonu’nun tavsiye kararının üye ülkeler için bağlayıcılığı yok. AB üyeleri, seyahat yasaklarında kendi kararlarını uyguluyor.

Öte yandan İngiltere ile Fransa arasında TIR geçişlerinin durdurulması, sıkıntı yarattı. Londra ile Paris arasında Fransa’nın getirdiği kısıtlamaların ortadan kaldırılmasına yönelik görüşmeler sürerken İngiltere’deki TIR kuyruklarının uzadığı belirtiliyor.

Fransa’nın İngiltere’den gelişleri, 48 saat süreyle durdurma kararının ardından Dover Limanı’na çıkan kara yolunda bekleyen TIR’ların sayısı 1500’ü geçerken, sürücülerin zorlandığı belirtiliyor.